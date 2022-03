Rouen. Condamné pour des violences sur son ex-compagne

C'est au sujet d'un tapage nocturne que les services de police d'Yvetot (Seine-Maritime) sont appelés au domicile de la victime, le 21 juillet 2019. Des voisins entendus, témoins de longue date des excès comportementaux du prévenu disent qu'ils entendent régulièrement des enfants pleurer, suppliant leur père d'arrêter lorsque celui-ci les frappe quand il a bu. Bien que séparé de sa compagne depuis deux ans, le mis en cause revient souvent au domicile conjugal et, dans son alcoolémie, jette des chaises au sol et brise tout objet qu'il trouve à proximité. La victime, ex-compagne du prévenu, avait accepté l'idée que son ami s'était calmé en réduisant sa consommation d'alcool, mais les faits de violences se sont multipliés depuis un an, quand le prévenu vient à son domicile.

Il récidive

Il frappe sa compagne en pleine nuit, lui tirant les cheveux sans raison. Manifestement peu conscient de la gravité de ses actes, il déclare à la barre du Tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 31 octobre 2019 : "on se dispute, c'est tout." Son casier judiciaire affiche une condamnation pour conduite en état alcoolique. Le procureur de la République constate que "la réitération des faits est inquiétante". La défense considère que "la menace pénale a été entendue". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de huit mois de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

