Le Havre. Football (Ligue 2) : Dzabana veut aider le HAC à se relancer

Entre la blessure à l'épaule de Bonnet, out pour au moins cinq semaines, et les suspensions de Mayembo, Fontaine, Dina Ebimbé et Abdelli, Paul Le Guen n'a pas eu à se triturer les méninges pour composer le groupe appelé à défier l'AS Nancy-Lorraine, lundi 4 novembre 2019 au Stade Océane. Le coach havrais a simplement retenu les dix-huit joueurs encore à sa disposition, dont Alan Dzabana. Rayé des plans d'Oswald Tanchot la saison dernière et victime d'une grave entorse de la cheville, le 17 août dernier à Lens, l'ancien Lyonnais entrevoit enfin le bout du tunnel.

Vous voilà de retour dans le groupe. Le temps a dû vous sembler long...

" Ça fait deux mois et demi que je suis écarté du groupe. Ça me fait bien sûr beaucoup de bien de retrouver une place dans les dix-huit. "

Comment vous sentez-vous physiquement ?

" Plutôt bien. Pendant ma blessure, j'ai beaucoup travaillé avec le préparateur physique et les kinés. Ça m'a beaucoup aidé. Progressivement, je sens que je monte en puissance et que je retrouve mes sensations. "

Que pensez-vous pouvoir apporter à l'équipe ?

" De la fraîcheur. On ne peut pas toujours compter sur les mêmes joueurs. Il faut des fois s'appuyer sur l'apport des remplaçants. Et c'est là-dessus que je compte faire la différence. Je veux apporter à l'équipe ma vitesse et ma percussion. "

Et offrir, peut-être aussi, une option supplémentaire dans un secteur offensif qui repose énormément sur Tino Kadewere et Jamal Thiaré…

" C'est vrai que Jamal et Tino réalisent de belles performances et marquent beaucoup de buts depuis le début de saison. Mais ils peuvent parfois être un peu moins bien à cause de la fatigue. C'est dans ces moments-là que je dois répondre présent et être décisif. "

" Je ne ressens pas de doute "

Que manque-t-il au HAC pour raccrocher le bon wagon ?

" De la constance. Quand on regarde le contenu, on fait plutôt de bons matches, voire de très bons matches. Mais il nous faut plus de régularité, aussi bien défensivement qu'offensivement. "

Après six matches sans victoire, le doute ne commence-t-il pas à s'installer ?

" Personnellement, je ne ressens pas de doute parce que les joueurs sont bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Les séances d'entraînement sont plutôt bonnes. On travaille dans la joie et la bonne humeur. "

Mais il y a sûrement une forme d'impatience ?

" Ça fait plus de deux mois qu'on n'a pas goûté à la victoire. Donc, c'est sûr qu'il nous tarde de renouer avec le succès. Et c'est bien ce qu'on compte faire contre Nancy. "

Face à un adversaire bien organisé, qui ne fait pas forcément beaucoup parlé de lui, mais qui n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de saison. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

" C'est une bonne équipe avec de bonnes individualités. On l'a bien vu cette semaine en Coupe de la Ligue (Nancy a été éliminé 3-2 à Montpellier en 16e de finale). Mais on a les moyens de faire un bon match et surtout de l'emporter. "

Et de gagner enfin au Stade Océane, où le HAC ne s'est imposé qu'une seule fois en cinq rencontres…

" Pour prétendre monter en Ligue 1, il est bien évident qu'il faut prendre le maximum de points à domicile. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais on va tout mettre en œuvre pour y remédier. Ça reste serré en haut du classement. Si on arrive à enchaîner une bonne série, on peut vite se retrouver dans les trois premiers. "

HAC - Nancy, 13e journée de Ligue 2, lundi 4 novembre 2019 à 20 h 45 au Stade Océane.

A LIRE AUSSI.

(Football, Ligue 2) : Pour Oswald Tanchot, le HAC a " l'obligation de faire mieux "

Ligue 2 : Le HAC à Sochaux pour maintenir un semblant d'espoir

Football (Ligue 2) : Pourquoi le HAC a perdu de sa superbe

Football (Ligue 2) : Le HAC paye son recrutement raté

Football : Face au leader, Paul Le Guen prend une décision...