La filmographie de Christopher Nolan rassemblée dans un coffret à sortir le 20 juillet

Destinée aux fans du cinéaste anglais, cette collection sera proposée en édition limitée et uniquement dans les magasins Fnac, prévient Warner Bros.

Proposé à 99€, ce coffret rassemble les sept longs métrages de Christopher Nolan, du rare Following (1999) à Inception (2010). Cinq des sept films sont proposés en Blu-Ray, car Following et Memento s'avèrent encore indisponibles en format haute définition.

L'objet sort bien sûr pour accompagner la sortie de The Dark Knight Rises, l'ultime épisode de la trilogie Batman du réalisateur, attendu le 25 juillet dans les salles hexagonales. Les acquéreurs du coffret recevront d'ailleurs une carte cadeau d'une valeur de 29,99€, à faire valoir pour l'achat de l'édition vidéo ultime du film, lors de sa sortie fin 2012.