Caen. Bonne table : crée ta propre pizza chez Mario Mousse !

Mario Mousse a quelque peu bousculé le monde de la pizzeria dans l'agglomération caennaise ! Ouvert en février 2019, ce restaurant a lancé le concept du "Do it your pizz", une pizza imaginée par vos soins, à partir des ingrédients de la carte. J'enfile alors mon tablier de cuistot pour imaginer ma propre recette, mais bien sûr, je laisse "Biloute", notre serveur, aller aux fourneaux. Car chez Mario Mousse, c'est comme à la maison. Les serveurs accueillent, encaissent, servent et préparent la pâte à pizza ! Je choisis de mixer des émincés de poulet aux épices indiennes avec des oignons confits, du cheddar irlandais, des tomates, et de la roquette sur le dessus, histoire de me donner bonne conscience.

Plus d'une vingtaine de sirops en libre accès

Mon amie, elle, n'est pas très créative. Elle choisit la facilité avec la "Big boulette", ce genre de pizza aux falafels et aux tomates confites. "Un régal", me dit-elle avec ses yeux bleus gourmands. La pâte, confectionnée avec de l'huile d'olive et une farine française, fait aussi toute la différence. C'est bien la première fois que je mange une pizza qui ne m'oblige pas à faire la sieste après le déjeuner. Et en plus elle est carrée ! Côté boissons, le concept est tout aussi original. Faites comme si vous étiez le barman, vous pourrez vous servir votre petite mousse à la tireuse à bière. Pour les plus jeunes, c'est plus de vingt sirops qui s'offrent à vous, et en plus c'est illimité !