Le petit train de Clécy bat tous les records

L’histoire de cette oeuvre remonte à 1969, lorsque Yves Crué, passionné de locomotives, crée chez lui une maquette de chemin de fer de 60 m2. Des années plus tard, il découvre en Allemagne un réseau de 270 m2 et décide de faire mieux.

Sur sa maquette de 310m2 se côtoient 250 locomotives, 400 wagons et 650 bâtiments, sans oublier les effets sonores et les centaines de lumières qui donnent vie à cette oeuvre ! A l’extérieur du musée, un autre train, plus grand cette fois, permet une promenade le long du jardin. Enfin, pour les plus petits, une locomotive gonflable a été installée.

Pratique. Ouvert tous les jours jusqu’au 2 septembre, de 10 à 18h. Infos au 02 31 69 07 13 et sur www.chemin-fer-miniature-clecy.com