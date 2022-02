Calvados. La cueillette de champignons bat son plein

Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances de la Toussaint ? Envie de ramasser des champignons ? C'est la saison pour le faire. Comme pour chaque fruit ou légume, les champignons ont une période propice pour être cueillis.

Une saison décalée

Généralement, ils commencent à être comestibles dès le printemps, puis vers la fin de l'été, mais le moment idéal reste les premières gelées d'automne. Bref, ce sont les conditions météorologiques qui déterminent la saison d'un aliment. Selon Jean-Philippe Rioult, professeur à l'Université de Caen (Calvados) et expert en mycologie, "il y avait très peu de champignons en septembre et début octobre. La saison est exceptionnelle car elle est tardive et va donc être très courte, explique-t-il. En deux semaines, tout est sorti en même temps, mais là on a déjà des champignons qui annoncent le froid !".

Florent Bouvier, maraîcher du verger Saint-Jean à Caen, propose ses champignons à la vente. - Léa Quinio

Il semble que le réchauffement climatique ait un effet sur la cueillette. En effet, les Normands ont connu une période estivale caniculaire, parfois proche de la sécheresse. Mais ces quinze derniers jours, la pluie était à son comble. L'alternance entre les deux, d'un terrain sec à très humide a provoqué une poussée remarquable. "La sécheresse suivie de fortes pluies provoque l'apparition de sporophores. C'est ce qui permet aux champignons de se reproduire", poursuit le spécialiste. Pour Florent Bouvier, maraîcher au verger Saint-Jean de Caen, le souvenir d'une saison exceptionnelle en termes de quantités et variétés de champignons "remonte à trois-quatre ans. Il avait fait plus doux, ce qui avait augmenté la pousse".

Pour les manger mais pas que…

Pour Isabelle, qui réalise sa première cueillette au bois de Grimbosq, c'est du pain béni. "Il y a des bolets, des cèpes. On apprend le milieu qui leur est favorable, il y a comme des filons. Le plaisir de la cueillette, c'est un peu comme la pêche !". Son amie Huguette, habituée de longue date, est toute aussi enjouée : "il y en a beaucoup. Avec la pluie et le soleil, c'est le moment idéal !".

Les cèpes et bolets sont ceux que l'on trouve le plus en Normandie. Et il y en a de différentes tailles… - Léa Quinio

Les petits curieux fouillent les moindres recoins de la forêt. On trouve des gros, des petits dans leurs paniers. Mais attention à bien choisir. Cette météo capricieuse peut aussi rendre des champignons gorgés d'eau. Là, les maraîchers gardent une attention particulière. "Il faut avoir un juste milieu entre un temps humide et un temps sec. Quand les champignons ont bu trop d'eau, les vers apprécient de s'y réfugier". Prudence, alors, au moment où les champignons se retrouvent dans l'assiette. "Je les prépare avec un bon morceau de beurre, de l'ail, du persil. Cela sert d'accompagnement ou sinon on peut les mettre dans une omelette", s'amuse Isabelle, pensant à son festin du jour.

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

Le reportage de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Les champignons sont un régal pour les petits gourmands. Mais ils sont aussi cueillis à d'autres fins. Ils peuvent servir notamment à la médecine, à teinter le bois, mais aussi d'objets de décoration. À chacun son plaisir.

A LIRE AUSSI.

Quand le marc de café revient en pleurotes dans une assiette étoilée

Les gels printaniers tombent sur vignobles et arbres fruitiers