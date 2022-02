Montville. Un torréfacteur solaire : une première mondiale

Présentée par Arnaud Crétot, le vendredi 25 octobre 2019, en présence de Myriam Travers, maire de Montville (Seine-Maritime), cette première machine solaire va permettre de redynamiser les filières locales en ne transformant que des graines cultivées en Normandie.

45 points de vente

Comme nous le précise Arnaud Crétot : "Nous allons nous organiser, avec les producteurs de la région, afin de torréfier pour la première fois en Europe grâce à l'énergie solaire. Nous avons lancé ce projet en décembre 2018, et les produits sont déjà commercialisés dans plus de 45 points de vente dans toute la Normandie."

C'est en 2009 qu'Arnaud Cretot, enfant du pays, crée l'association des Vagabonds de l'énergie et part étudier les solutions énergétiques à travers le monde. Sa rencontre avec GoSol en Inde, dont il devient directeur technique, lui permet d'approfondir son projet. Avec les exemples de ces expériences, il revient en 2018 avec l'ambition de s'appuyer sur les cultures locales, par désir de cohérence, pour torréfier.

Arnaud Cretot devant le four solaire. - Christian Pedron

Montville "centre de l'Europe"

"Très vite, poursuit Arnaud Crétot, je me suis rendu compte que ces produits étaient très appréciés. Le bouche-à-oreille fonctionne et les ventes augmentent très rapidement. Les enjeux de cette réussite sont colossaux. Et on pense déjà au four solaire, la brasserie solaire, etc.".

Vente et dégustation des produits torréfiés. - Christian Pedron

De son côté, Myriam Travers se trouve particulièrement heureuse que "Montville devienne le centre de l'Europe avec cette innovation et nous ne manquerons pas d'aider, avec nos moyens, une telle découverte qui va dans le sens souhaité par rapport à tous les problèmes énergétiques et de changement de climat".

Contacts : 06 52 51 97 64 ou arnaud.cretot@gmail.com – Facebook : GrainesNeoLoco

