Événement. Le théâtre lance sa nouvelle saison

Nombreux sont ceux qui l'attendaient : la nouvelle saison lyrique du théâtre de Caen. Elle démarre fort mercredi 6 novembre avec le spectacle Coronis, un feu d'artifice scénique et musical.

L'œuvre Coronis

Dans cette nouvelle création, acrobates, danseurs, musiciens et chanteurs redonnent vie à l'Espagne du XVIIe siècle. Le créateur Sebastián Durón y relate les aventures de la nymphe Coronis qui exacerbe rivalités et convoitises chez Apollon et Neptune. Celui-ci envoie son fils, Triton, monstre marin empressé mais colérique. Se déchaînent alors combats et triomphes célestes, sacrifices divins et raz-de-marée vengeurs. Pour raconter ce combat des dieux, le metteur en scène Omar Porras, les imagine.

Pratique. Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20 heures au théâtre de Caen. De 10 à 45 €. Tél. 02 31 30 48 00.

A LIRE AUSSI.

Théâtre à l'Ouest à Rouen : une programmation source de bonne humeur

Familles, je vous aime ... au théâtre

Libye: les combats s'intensifient autour de Tripoli avant une réunion à l'ONU

Cinquante deux mois de guerre mondiale dont l'issue s'est jouée à l'Ouest

A Palmyre, des musiciens veulent effacer les flétrissures de l'EI