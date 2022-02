Un nouvel album pour The Wanted

Suivant le chemin de Adele ou de Ed Sheeran, le groupe The Wanted détient la première place des classements un peu partout, même Outre Atlantique.

Le successeur désigné de l'album « Battleground » (qui fête aujourd’hui ses 1 an) proposerait de belles collaborations comme Rita Ora, le rappeur anglais Dappy et même les LMFAO !

Et après le succès de "Glad You Came" (numéro 1 en Angleterre et 3ème aux Etats-Unis) ou encore l'inédit "Chasing the Sun", les garçons de The Wanted ont décidé de proposer toujours plus de hits.

Novembre serait une date plus que plausible pour la sortie de ce nouveau disque.