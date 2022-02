Une suite pour Némo de Pixar

Après John Carter, Andrew Stanton retrouvera les manettes de la mise en scène pour ce film, qui explorera les nouvelles aventures du poisson-clown Marin et de son fils Nemo.

A l'instar de Toy Story, Cars et Monstres et Cie, Le Monde de Nemo aura droit à un prolongement sur grand écran. Le film sorti en 2003 figure parmi les plus beaux succès critique et public de la firme, avec 867,89M$ de recettes mondiales en salles. Il demeure le long métrage d'animation en image de synthèse le plus vu en France, avec 9,3 millions d'entrées.

Les spectateurs ne sont toutefois pas près de découvrir Le Monde de Nemo 2, puisqu'une sortie n'est envisagée qu'en 2016. Victoria Strouse s'est vue confier l'écriture du long métrage. En attendant, Disney, la maison-mère de Pixar, prévoit de ressortir le film initial cet automne, dans une version 3D-relief.