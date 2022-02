Rouen. Le conducteur étourdi condamné

C'est sur un rond-point non loin de Buchy (Seine-Maritime) que deux véhicules se présentent le 10 novembre 2018. Les deux conducteurs roulent a priori à une vitesse raisonnable, mais le prévenu, occupé dans ses pensées, ne fait pas attention au panneau de signalisation et ne cède pas le passage obligatoire à une jeune étudiante conductrice qui rentrait chez elle et était déjà engagée sur le rond-point. Le mis en cause cherche à l'éviter mais, emporté par son élan, la percute. La voiture de la victime fait alors un tête à queue et amorce plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un fossé. Désemparé, le prévenu se précipite pour s'enquérir de l'état de la victime. Elle est apparemment saine et sauve et pleinement consciente. Elle appelle sa famille qui arrive bientôt sur place pour l'aider. Sa mère note prudemment le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule adverse.

"Pas responsable"

En effet, constatant qu'en dehors des dégâts matériels, aucune blessure n'est avérée, le prévenu s'en va en estimant que l'établissement d'un constat d'accident est inutile. "Je ne suis pas responsable", dit-il à la barre du Tribunal correctionnel de Rouen. Un témoin, conducteur d'un véhicule qui le suivait, confirme cependant l'inattention du prévenu qui aurait dû laisser le passage au véhicule qui venait sur sa gauche. Ce dernier nie cette remarque et insiste en affirmant avoir respecté la signalisation. La victime souffre néanmoins d'un traumatisme cervical constaté par un certificat médical et se voit octroyer huit jours d'interruption temporaire de travail. Pour la partie civile, "le prévenu n'a pas été assez vigilant", et le ministère public note que "l'inattention aurait pu coûter plus cher". La défense estime que "la relaxe paraît évidente". Dans son délibéré, le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une amende délictuelle de 500 euros avec sursis.

