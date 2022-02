Couterne. Une pétition après l'accident mortel

"À tous les lecteurs de ce message, cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit" : une pétition a été lancée sur les réseaux sociaux, après l'accident mortel qui s'est produit au carrefour central de la commune de Couterne, près de Bagnoles-de-l'Orne (Orne), le 5 octobre 2019.

Alexandra, une jeune Mayennaise était décédée dans la collision d'une voiture et d'un camion, elle n'avait que 21 ans. En sa mémoire, cette pétition réclame la mise en place d'aménagements pour réduire la vitesse et pour améliorer la visibilité sur le lieu du drame : "vous qui connaissez bien Couterne pour sa dangerosité et notamment son carrefour dans le centre, l'intersection D916 - D976 c'est à dire l'axe Alençon / Mont-St-Michel qui croise la route Bagnole-de-l'Orne / Lassay-les-Chateaux. (…) Pour casser la vitesse de la route principale qui relie Alençon au Mont St Michel, je me permets de faire quelques propositions : pose de cassis au sol, feux tricolores à hauteur de ce carrefour, ou pose à ce carrefour de miroir permettant de voir les véhicules arrivant sur l'intersection" (Sic).

Et d'ajouter : "de grâce, Mmes, Mrs les élus, n'attendez pas qu'il y ait d'autres mort à ce carrefour. Alexandra (21 ans) n'a pas demandé à mourir, elle avait toute la vie devant elle avec un avenir prometteur, et pour Alexandra, partager au maximum ce message. Parents, protégez la vie de vos enfants, en cliquant sur j'aime et en partageant à grande échelle, vous éviterez, j'en suis sur, d'être réveillé en pleine nuit par la gendarmerie, ou le maire de votre commune vous annonçant une triste nouvelle" (Sic).

