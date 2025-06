Alençon. Grave accident sur le boulevard de la République, trois personnes impliquées

Les pompiers de l'Orne sont intervenus un peu après 9h ce dimanche 8 juin. Un accident est survenu à Alençon, sur le boulevard de la République. D'après les constatations des secours, un seul véhicule est impliqué dans cette sortie de route. Il y avait trois personnes à bord.

Si l'âge et le sexe des occupants ne sont pas précisés, les pompiers détaillent qu'un d'entre eux a été grièvement blessé par le choc, et transporté à l'hôpital de la ville. Une autre personne est plus légèrement blessée. L'intervention s'est terminée en fin de matinée.