Rouen. Municipales : sans surprise, Guillaume Pennelle se lance pour le RN

"C'était un secret de Polichinelle", comme il le dit lui-même. Guillaume Pennelle a officialisé, le vendredi 25 octobre 2019, qu'il conduirait bien la liste du Rassemblement national (RN) pour les prochaines élections municipales en 2020, à Rouen (Seine-Maritime). La commission nationale d'investiture s'est prononcée en sa faveur, il y a une quinzaine de jours.

Le professeur d'histoire géographie de 45 ans du lycée Jean-Baptiste-de-la-Salle était déjà candidat en 2014. Il s'était qualifié pour le second tour, lors duquel il avait récolté 11,71 % des suffrages, permettant l'élection de trois conseillers municipaux RN.

Les classiques du RN

À l'inverse des autres candidats, qui cherchent à se libérer des étiquettes politiques, Guillaume Pennelle entend bien porter haut les couleurs du RN lors de la campagne, sur les thématiques habituelles du parti. "La sécurité, c'est le premier de nos thèmes", estime le candidat qui juge qu'il y a une recrudescence d'actes "particulièrement violents" et qui considère que la dalle à la Grand Mare est "devenue une zone de non-droit". Parmi ses priorités, il souhaite développer massivement la vidéosurveillance en ville et "démultiplier les effectifs de la police municipale". Des agents qu'il souhaite mieux former et mieux armer. Y compris avec des armes létales ? "Les Rouennais pourraient décider", répond-il, évoquant sa volonté de mettre en place des référendums à l'échelle locale pour consulter davantage les citoyens.

Parmi les autres thématiques, la défense de la place de la voiture en ville, la propreté ou encore la défense d'une élection directe des représentants de l'exécutif métropolitain.

