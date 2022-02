Concert. Un toit d'étoiles à Ouistreham

Qu'est-ce qu'un crystal Bachet ? Le public pourra découvrir cet instrument de musique, à la croisée de l'orgue et du violoncelle, à l'occasion de "Toit d'étoiles", le récital donné par Karinn Helbert le samedi 2 novembre au Dansoir de Ouistreham.

Ce spectacle musique mêlant poésie et harmonies sera joué par l'une de rares musiciennes spécialiste du crystal Bachet, cet étonnant instrument crée dans les années 50 et souvent utilisé en musique expérimentale. Karinn Helbert sera accompagnée d'un violon et des textes poétiques et philosophiques viendront se poser sur sa musique.

Ce récital a lieu dans le cadre du festival "Je danse donc je suis", liant philosophie et danse, et qui se tient jusqu'au 14 novembre au Dansoir de Ouistreham et au Centre d'Art Contemporain de Caen.

Pratique. Samedi 2 novembre, 20h30 au Dansoir de Ouistreham. 15€. 7,50€ pour les moins de 16 ans.

