Rouen. Cimetière Monumental, le Père Lachaise local

"C'est le père Lachaise rouennais, on peut le dire", affirme d'emblée Jacques Tanguy, historien spécialiste de la ville de Rouen (Seine-Maritime), qui connaît le cimetière Monumental comme sa poche. Il a vu le jour après la Révolution française, lorsque les bourgeois triomphants ont voulu leur propre lieu pour être enterrés et ériger leur monument. Les hygiénistes recommandaient déjà de faire sortir les cimetières des centres-villes. Le terrain était tout indiqué, sur les hauteurs de Rouen, inconstructible, il accueillerait ce cimetière pour bourgeois, où cela coûtait deux fois plus cher qu'ailleurs de se faire enterrer. "Ça a été d'abord un bide", sourit le spécialiste. Et pour cause, ces bourgeois triomphants ne sont pas encore morts ! Dans les années 1840, ils commencent à passer l'arme à gauche, et le succès du Monumental explose, dans des cérémonies grandioses. "On va enterrer en grande pompe le cœur de François-Adrien Boieldieu", le compositeur français qui a un pont à son nom dans Rouen.

L'importance de l'apparence

Aucune restriction n'est donnée sur la taille et le style des monuments érigés, qui rivalisent de symboles de richesses et de grandeurs pour inscrire dans le temps l'importance d'une famille. Cela va du dolmen jusqu'au temple grec dorique avec ses colonnes !

Certains n'ont pas hésité à se faire construire de petits temples grecs. - Pierre Durand-Gratian

Les tombes finalement les plus modestes sont aussi les plus visitées. Comme celle de Marcel Duchamp, le célèbre artiste, enterré avec sa famille, que les Américains viennent voir.

Le célèbre artiste Marcel Duchamp a une tombe modeste, mais très visitée dans le cimetière. - Pierre Durand-Gratian

"Il est plus célèbre là-bas que Picasso", insiste Jacques Tanguy. Des objets artistiques sont régulièrement déposés au pied de ces tombes.

Un peu plus haut, tout près de la chapelle, se trouve la tombe d'un certain Gustave Flaubert. Une simple pierre modeste, à côté de celles de ses parents, plus imposantes.

Gustave Flaubert repose auprès de ses parents. - Pierre Durand-Gratian

Il faut dire qu'il n'était pas tellement reconnu de son vivant. "Quand on voit le géant de la littérature qu'il était, c'est émouvant de voir cette petite tombe. D'ailleurs, on peut lire 'Ici repose le corps de Gustave Flaubert'. Oui, car son esprit est partout", considère le passionné.

Le célébrissime auteur a une tombe modeste. - Pierre Durand-Gratian

Les anecdotes sont aussi nombreuses que les tombes dans ce cimetière, où reposent aussi les grands artistes, politiques, aristocrates ou industriels qui ont fait l'histoire de la ville. Dans la partie nord, figurent les tombes les plus récentes, comme un voyage dans le temps. Pour le reste, le cimetière s'organise quasiment comme la ville. Les tombes les plus prestigieuses à l'Ouest, comme pour représenter le quartier de la cathédrale, les plus modestes à l'Est, comme pour l'actuel quartier de la Croix-de-Pierre.

La balade, à recommander, vous emmène donc à la découverte d'une histoire, à travers la vie de ceux qui, bien souvent d'ailleurs, ont laissé leur nom aux rues de Rouen.

Le cimetière domine la ville et offre une vue imprenable sur Rouen. - Pierre Durand-Gratian

