SM CAEN : le point sur l'infirmerie

Branko Lazarevic n'a plus touché à un ballon depuis un an, Yrondu Musavu-King est arrêté jusqu'au début du mois d'août et Lenny Nangis revient doucement d'une pubalgie pour laquelle il a été opéré.

Il ne sera pas compétitif avant septembre. En revanche, Grégory Leca et Mathieu Duhamel s'apprêtent à reprendre l'entraînement, après avoir été touchés respectivement au genou et à la cuisse. Ils seront néanmoins trop justes pour le déplacement à Ajaccio le 27 juillet prochain.