Cherbourg-en-Cotentin. Sonia Krimi n'encourage pas les Marcheurs Libres

Le lundi 7 octobre 2019, les Marcheurs Libres ont envoyé un communiqué adressé au délégué général de La République en marche (LREM), Stanislas Guerini, pour annoncer la création de cette association issue du parti d'Emmanuel Macron, qui se décrirait comme un "think tank politique et citoyen", selon le communiqué qu'Europe 1 s'est procuré.

Pour la transversalité et la prise en compte de l'avis de la base du mouvement dans les décisions.

Nous souhaitons retrouver nos valeurs qui ont fait notre force de rassemblement. En ce sens, nous avons aussi fait nos propositions pour la réforme des statuts LREM#LML https://t.co/pS0dRw14GB — Les Marcheurs Libres (@lml_originels) October 21, 2019

Sonia Krimi en désaccord avec les frondeurs

Les Marcheurs semblent donc utiliser la fameuse formule du "et en même temps". Ils annoncent à la fois un "soutien indéfectible" au Président de la République, mais voudraient aussi se libérer d'un fonctionnement jugé de plus en plus "autocratique" de la part de l'exécutif. "Bienvenue dans la cinquième République", rétorque la députée de la Manche, Sonia Krimi, au micro de Tendance Ouest ce mercredi 23 octobre 2019, avant de poursuivre : "Elle a été faite comme ça. 95 % des lois viennent de l'exécutif et nous dictent ce que nous devons faire… Rien n'empêche les Marcheurs Libres ou d'autres personnes d'aller travailler en amont des lois."

Pour la députée, le fait d'être en désaccord avec l'organisation du parti ne suffit pas à créer un mouvement parallèle. "J'ai moi-même déjà fait remonter à Stanislas Guerini qu'on a besoin de former et d'accompagner davantage sur le territoire les marcheurs de la société civile en politique", a-t-elle déclaré. Écoutez-la :

Sonia Krimi Impossible de lire le son.

"Le pouvoir se prend, ne se donne jamais"

Alors que les élections municipales de mars 2020 approchent, une question demeure, les Marcheurs Libres seront-ils suffisamment nombreux et convaincants pour y candidater ?

"Je ne les encourage pas, mais s'ils sont capables de prendre la tête des mairies, qu'ils se présentent aux municipales. Je suis une dissidente alors je ne vais pas leur faire la leçon. Le pouvoir se prend, ne se donne jamais", a poursuivi celle qui a lancé le vendredi 20 septembre 2019 à Cherbourg, le mouvement Citoyens dans la ville, lui-même constitué d'élus et de citoyens, "ni de droite, ni de gauche", à la conquête de la mairie de la quatrième plus grande ville de Normandie.

Quelque 300 militants se seraient rassemblés à Bordeaux, lors du week-end du samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019, toujours selon les informations de nos confrères. Mais c'est le 16 novembre prochain, à Lille, que Les Marcheurs Libres lanceront officiellement leur mouvement, selon leur page Facebook, pour défendre "Les valeurs originelles de La République en marche". Sonia Krimi relativise l'ampleur de cette association. Elle n'en connaîtrait aucun membre, et assure que les élus parisiens non plus. "Je pense qu'il en faudrait beaucoup plus pour perturber la majorité", assure-t-elle.