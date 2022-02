Moutiers-au-Perche. Randonnez mieux grâce à votre Smartphone

Une nouvelle appli pour Smartphone sera lancée officiellement, le mercredi 30 octobre 2019, à Moutiers-au-Perche, entre Longny et Rémalard (Orne). Avec cette application mobile conçue par le Parc naturel régional du Perche, vous embarquerez en un clic sur les circuits des plus belles randonnées : pédestre, VTT, cyclotourisme, marche nordique…

Grâce aux commentaires disponibles tout au long du circuit, vous ne manquerez aucun des points d'intérêt qui s'offrent à vous : manoirs, sites naturels et aussi offre d'hébergement, de restauration et services. De manoirs en châteaux, de jardins en abbayes, le Perche s'apprécie au rythme de ses nombreux sentiers de randonnées, pour tous les goûts et tous les niveaux, de la balade en famille au "Tour des collines du Perche" en plusieurs étapes.

Cette appli est disponible sur Google Play et sur App Store.

