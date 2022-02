Caen. Municipales 2020 : Gilles Deterville, chef de file du PS 

Le rassemblement. C'est l'idée qui unit les forces de gauche à Caen (Calvados) avant les élections municipales de 2020. "Sans rassemblement nous ne pouvons rien", indique Gilles Deterville, qui a été désigné comme chef de file du Parti socialiste (PS) à Caen.

"Caen doit marcher sur ses deux jambes"

Les grands axes de son projet, Gilles Deterville les a établis "en interne et en consultant les citoyens". Parmi les propositions faites : la mise en place d'un budget participatif, à hauteur d'un euro par habitant et par an, la gratuité des transports en commun notamment pour l'écologie, ou encore des vacances à tous les Caennais de moins de 12 ans qui ne peuvent pas partir. Si les grands axes de la politique à mener semblent communs - "sur des dossiers concrets, nous pensons tous la même chose" - reste à savoir quand ce rassemblement de la gauche aura lieu. "Nous espérons nous mettre d'accord après les fêtes de fin d'année", explique Corinne Féret, sénatrice du Calvados, qui apporte son soutien au chef de file du PS. Mais la grande question qui demeure est : qui prendra la tête de cette alliance ? "Lors de nos discussions avec les autres partis nous n'avons pas mis comme prérogative que le rassemblement se fasse derrière nous", déclare Gilles Deterville. La place est à prendre.