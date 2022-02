Ifs. Cartes d'identité : on peut prendre rendez-vous en ligne

Depuis 2017, seules 25 des 527 communes du Calvados sont habilitées à recevoir les demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ce qui a eu pour conséquence de créer un "problème de surpopulation sur les standards avec de longues minutes d'attente", constate Emmanuelle Grumiaux, responsable du service population à la mairie d'Ifs.

À Ifs, un nouveau dispositif lancé sur le site de la ville permet de consulter toutes les disponibilités et la durée du rendez-vous sur place. Cette démarche permet un gain de temps, puisqu'il est possible de remplir un préformulaire de demande. Les pièces justificatives demandées sont également indiquées sur le site de la ville. Actuellement, le prochain rendez-vous pour enregistrer une demande est à partir du 9 décembre 2019. Les délais pour une carte d'identité ou un passeport varient selon les communes.

Désengorger le standard

Cette prise de rendez-vous en ligne permet d'éviter "le sentiment d'encombrement du standard" et "de moderniser le service public et de fluidifier le service", indique Thierry Renouf, premier adjoint au maire d'Ifs en charge des finances, de l'administration générale et de la sécurité.

Pour une demande de rendez-vous à la mairie de Ifs, rendez-vous sur le site ville-ifs.fr

