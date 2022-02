Ecoutez le nouveau Pink "The King Is Dead But The Queen Is Alive"

Pink est de retour et elle veut bien le faire comprendre !

Alors que son nouveau single "Blow Me (One Last Kiss)" est arrivé en début de mois, et que le titre de son 6ème album, "The Truth About Love", a été révélé dans la foulée, un nouvel inédit vient de faire son apparition : "The King Is Dead But The Queen Is Alive" comprenez « Le roi est mort mais la reine est vivante ».

Ce morceau à consonnance très rock n'est en fait que la face B de "Blow Me (One Last Kiss)" et prévoit d'être joué uniquement en live et non sur la tracklist officielle de l'album prévu le 18 septembre.