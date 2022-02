Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole retombe dans ses travers

Le match.

Ce ne sont pas les deux occasions en début de match de Gaëtan Laura, qui tire sur la barre, et de Banfa Diakité parti seul en contre avant de se faire rattraper, qui auront permis aux Rouges et Jaunes de prendre l'avantage dans cette rencontre. Pire, les locaux allaient ouvrir la marque sur une erreur défensive à la 15e minute par l'intermédiaire de Said Id Azza avant de doubler la mise en seconde mi-temps sur un penalty transformé par Scaramozzino.

💬"Ce n'est pas possible de gagner des matches lorsque vous réalisez deux grossières erreurs."

🔗 https://t.co/PImaBNeR2B pic.twitter.com/VM59QenO6u — QRM (@QRM) October 18, 2019

Au classement, les joueurs de Manu Da Costa remontent tout de même à la 16e place, devant Toulon, à la faveur d'une meilleure différence de but. Ils restent quand même à cinq points du premier non-relégable avant de recevoir Cholet, le vendredi 1er novembre 2019. Avant cela, ils pourront regagner de la confiance avec le 6e tour de la Coupe de France, le week-end prochain, face à un adversaire qui reste encore à déterminer.