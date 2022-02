Normandie. La Manche candidate pour l'accueil du Tour de France 2021 ?

Le Tour de France cycliste 2020 a été présenté, mardi 15 octobre 2019, à Paris. Il fera la part belle au sud de la France et à la montagne, mais pas de passage dans la région. Néanmoins la Normandie pense déjà au tour 2021. La ville de Caen (Calvados) et surtout le département de la Manche se seraient même portés officiellement candidats pour l'accueil d'une étape de la 108e grande boucle. Pour rappel, le tour ne s'est plus arrêté en Normandie depuis le grand départ dans la Manche en 2016.