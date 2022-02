Rouen. À Rouen, un homme condamné pour vols de cosmétiques

Le 18 septembre 2019, le cogérant d'une pharmacie de Rouen (Seine-Maritime) se rend à son commissariat pour y déposer plainte à l'encontre de deux individus. Il les a surpris en situation de vol de produits cosmétiques en présentoirs. Peu après que le prévenu est rentré dans l'officine, un second comparse le rejoint et recueille dans ses vêtements le produit du vol du premier voleur. Les deux individus finissent par s'enfuir, mais le plaignant fournit aux policiers une description précise des suspects. Le 24 septembre 2019, le prévenu revient à la pharmacie avec son complice pour vraisemblablement réitérer son forfait. Cette fois-ci une caméra de surveillance attestera du méfait.

Il conteste l'évidence

Le prévenu est reconnu et interpellé. À la barre du tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 10 octobre 2019, il conteste le délit de vol, en prétendant qu'il pensait que son ami avait payé. À son casier judiciaire, deux mentions figurent pour usage de stupéfiants et infractions routières. Pour le procureur de la République, "les faits sont indéniables", alors que la défense plaide la relaxe pour "le flou de l'affaire". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine d'un mois de prison entièrement assorti du sursis.