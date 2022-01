Mont-Saint-Aignan. Près de Rouen, Lorraine de Sagazan présente une pièce de Tchekhov

Créée en juin 2019 et présentée aux Nuits de Fourvières à Lyon, cette pièce d'Anton Tchekhov est adaptée par Lorraine de Sagazan, artiste associée du Centre dramatique national de Rouen (Seine-Maritime). La metteure en scène nous parle de ses choix :

Pourquoi avoir retenu cette pièce de Tchekhov ?

"Avec les comédiens de ma compagnie, nous aimons lire ensemble des pièces. Celle-ci a eu immédiatement un fort impact sur chacun d'entre nous, et un écho particulier avec ce que nous vivons. Nous avons l'âge des personnages et leur questionnement nous correspond. Nous avons donc cherché à approfondir afin de comprendre pourquoi cette pièce nous parlait particulièrement. En étudiant cette pièce, nous avons aussi procédé à une sorte d'introspection. Ce que je propose aux spectateurs de découvrir sur scène c'est justement cette rencontre entre les comédiens et les personnages de la pièce : la façon dont la fiction résonne avec la vérité des caractères. On crée le trouble entre le réel et la fiction, et le choix d'une scène quadri frontale y contribue : on invite vraiment le spectateur à la rencontre de ces personnes."

Quel est le vrai sujet de la pièce ?

"Cette pièce sans titre a souvent été appelée Platonov, du nom du héros. C'est un personnage très complexe : de ces grands personnages littéraires et dramatiques qui sont des défis à jouer, au même titre qu'Hamlet. Il fallait trouver un acteur à la hauteur du personnage, dont la nature était proche. Sa personnalité est ambivalente : il est à la fois séduisant et agaçant. Il doit procurer au spectateur le même effet qu'il procure aux autres personnages de la pièce. C'est un trentenaire. Alors qu'il avait 18 ans, il était plein de promesses, mais à 30 ans il fait le constat de ses échecs. Il est marié, père, il vit dans la campagne où il avait toujours vécu et il a laissé tous ses espoirs s'écrouler. Ce sont les retrouvailles avec un amour de jeunesse qui provoquent ce questionnement. Beaucoup d'autres figures gravitent autour de lui avec ce même genre de préoccupations. Le vrai sujet de la pièce c'est la question de l'héritage, du déterminisme et du conditionnement. On montre des gens en train de se débattre dans leur existence."

Quelle est l'originalité du texte de Tchekhov ?

"C'est une œuvre de jeunesse, écrite à 18 ans. Une pièce qui n'a jamais été montée ou publiée de son vivant. Il a fallu du temps pour que le public comprenne que cette pièce est sublime. Elle est restée inachevée, il y a des passages manquants, elle est souvent maladroite, mais elle recèle en elle, sous forme embryonnaire, toutes les autres pièces de Tchekhov. C'est vraiment l'essence du génie de Tchekhov, et son génie, c'est de pouvoir sentir ce qu'est vraiment l'âme humaine. De plus, comme cette pièce est restée inachevée, cela rend son adaptation encore plus facile, le metteur en scène a toute liberté pour s'approprier et interpréter la pièce : c'est un formidable matériau de travail. Et c'est justement dans ces vides et dans les fragilités apparentes de cette pièce que se trouvent le plus d'émotions."

