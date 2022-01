Remportez votre iPhone 11 avec Tendance Ouest et Post Malone !

Tendance Ouest et le chanteur américain Post Malone vous offrent votre iPhone 11, le dernier né d'Apple d'une valeur de 809€, 64 Go, couleur noire. Le rappeur fête la sortie de "Hollywood‘s Bleeding", son nouvel album.

Un nouveau double appareil photo conçu pour élargir vos horizons. Une puce plus rapide que toutes les autres puces de smartphone. Une autonomie d'une journée, pour passer plus de temps à faire ce que vous aimez et moins à recharger. Et la meilleure qualité vidéo sur smartphone, pour embellir tous vos souvenirs.

Un écran Liquid Retina bord à bord de 6,1 pouces aux couleurs éclatantes.

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Le tirage au sort aura lieu vendredi 25 octobre 2019 entre 8h30 et 9h.

A LIRE AUSSI.

Apple à fond dans la bataille des plateformes vidéo avec des prix cassés