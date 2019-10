Saint-Lô. Le Championnat de France d'attelage à Saint Lô

Les meilleurs cavaliers d'attelage seront à Saint-Lô tout ce week-end pour s'affronter dans le championnat de France. Les différentes épreuves tout au long de l'année ont conduit ceux ayant le plus de points à se réunir au pôle hippique. Il y a 3 épreuves réparties sur les 3 jours:

vendredi 11 octobre 2019: dressage

Le meneur est noté sur une suite de figures imposées.

samedi 12 octobre 2019: marathon

Épreuve de vitesse et d'adresse. Le but est de passer les portes d'un obstacle le plus vite possible et dans le bon ordre.

dimanche 13 octobre 2019: maniabilité

C'est une épreuve chronométrée qui consiste à passer entre des portes numérotées. En étant la dernière épreuve du concours, elle permet de vérifier la disponibilité des chevaux le lendemain du marathon.

Écoutez Jean-Claude Lecomte, président de Manche Attelage, nous présenter ce championnat:

Rendez-vous du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 au pôle hippique de Saint Lô. Entrée libre. Plus d'infos sur mancheattelage.ffe.com et polehippiquestlo.fr