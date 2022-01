Gacé. Le nouveau terrain de football du collège Jean Moulin porte le nom de…

Un terrain de football en gazon synthétique a été inauguré mercredi 9 octobre 2019, au collège public Jean Moulin, de Gacé (Orne). L'établissement, dont la section sportive départementale "football" avec internat a été créée en 1979 sous l'impulsion d'Albert Debotté, voit sa renommée dépasser très largement les frontières de la Normandie.

En inaugurant ce terrain le mercredi 9 octobre 2019, le président du Conseil départemental Christophe de Balorre a rendu un hommage appuyé à Albert Debotté, l'ancien conseiller général, maire de Gacé et gestionnaire du collège, à qui la jeunesse et le sport doivent beaucoup. Son fils, Fabien, footballeur professionnel, a fait les beaux jours du FC Nantes et du Stade Malherbe de Caen.

Nouveau terrain synthétique

L'aire de jeu, agrandie, est désormais dotée d'un parcours de tonicité. La pelouse a été entièrement refaite à neuf, en gazon synthétique de "troisième génération", posé sur une couche souple à base de résine de quartz. Coulée sur place, elle permet une importante absorption des chocs, tout en maintenant une infiltration de l'eau rapide dans le sol. Quant au quartz, granulat dur, il vient s'agréger dans la couche de souplesse afin de limiter sa déformation. Parallèlement, le drainage du terrain a été grandement amélioré. Des équipements spécifiques, adaptés aux différentes activités de la section sportive "football", ont également été installés. L'ensemble, doté d'un éclairage adéquat à LED et à faible consommation d'énergie, est sécurisé par une clôture pare-ballons. Des abris ont été implantés à deux angles du terrain pour assurer une protection efficace en cas d'intempéries.

Albert Debotté : conseiller général pendant 20 ans de 1988 à 2008, il a été vice-président du Conseil général, membre de la Commission des travaux publics, puis de la Commission des affaires culturelles et sociales, membre de la Commission permanente. Il a été président du Comité départemental de la jeunesse et des sports, président du Bureau information jeunesse. Il a été maire de Gacé pendant 25 ans, du 6 mars 1983 jusqu'en 2008, et le premier président de la Communauté de communes de la région de Gacé.

