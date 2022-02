Tartelettes aux abricots et aux amandes

Pour 6 personnes

Préparation : 40 mn

Cuisson : 20 à 25 mn (th.6)

1 pâte feuilletée

1 kg d’abricots bien mûrs

3 cuillerées à soupe

de crème fraîche

50 g de sucre en poudre

50 g de miel

125 g d’amandes effilées

30 g de beurre

pour les moule



Dérouler la pâte, puis y découper 6 disques de 14 cm de diamètre.

Beurrer 6 moules (12 cm de diamètre) et les foncer avec les disques de pâte.

Piquer le fond des tartelettes avec les dents d’une fourchette, puis les mettre au réfrigérateur pour 30 minutes.

Pendant ce temps, dans une terrine mélanger le sucre et la crème fraîche.

Incorporer le miel, puis les amandes effilées en veillant à ne pas les briser.

Préchauffer le four (thermostat 6 - 220° C).

Laver et essuyer les abricots. Les ouvrir en 2 et les dénoyauter.

Sortir les fonds de tartelettes du réfrigérateur. Les garnir avec les oreillons d’abricots, côté bombé vers le haut.

Par-dessus, répartir la crème de façon régulière.

Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit croustillante et les amandes bien dorées.

Servir tiède.