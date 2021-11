Tarte Italienne, pour 6 personnes

Préparation 15 mn

Cuisson 40 mn

Pâte brisée

200 g de farine

100 g de beurre

1/2 cuillère à café de sel fin

1/2 verre d’eau environ

Garniture

3 tomates

1 oignon

boîte de sauce tomate

au naturel

1 boîte de filets d’anchois

à l’huile allongés

10 olives noires

Thym

Huile d’olive

Sel et poivre

Préparez une pâte brisée. Mettez la farine dans une terrine, faites un puits. Ajoutez le sel et le beurre coupé en très petits morceaux. Effritez du bout des doigts. Incorporez peu à peu l’eau. Amalgamez de façon à former une boule et laissez reposer 30 mn.

Etalez la pâte et disposez-la dans un moule à tarte. Faites cuire à blanc 15 mn (th. 6 - 180°), en recouvrant la pâte de haricots pour l’empêcher de gonfler.

Lavez les tomates et coupez-les en rondelles.

Epluchez l’oignon et coupez-le en rondelles.

Etalez la sauce tomate sur le fond de tarte précuit. Disposez dessus les tomates coupées, les oignons, les filets d’anchois, les olives noires.

Salez, poivrez, saupoudrez d’un peu de thym et ajoutez un filet d’huile d’olive.

Faire cuire à four moyen (th. 5 - 150°) pendant 25 mn.