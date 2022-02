Notre recette de la semaine : un agneau aux abricots, raisins et pois chiches

Pour 6 personnes

Préparation : 20 mn + 2 h 30

Ingrédients :

1 kg de gigot ou d’épaule d’agneau coupé en morceaux

200 g de pois chiches secs

2 gros oignons

1 pincée de safran

1/2 cuillère à café de gingembre en poudre

1 bâton de cannelle

300 g d’abricots frais

50 g de raisins secs blonds

1 cuillère à café de miel

1 bouquet de coriandre

La veille, faites tremper les pois chiches dans de l’eau froide.

Le jour même, hachez les oignons. Versez une cuillère à soupe d’huile d’olive dans la base du tagine. Faites revenir les morceaux d’agneau à feu vif. Baissez le feu, ajoutez les oignons et faites-les blondir en tournant.

Ajoutez le safran, le gingembre, la cannelle, les pois chiches égouttés et 40 cl d’eau froide. Couvrez et laissez mijoter à feu doux durant 2 h. Vérifiez le niveau de liquide durant la cuisson. Ne salez pas le plat avant que les pois chiches soient cuits.

À la fin de la cuisson, coupez les abricots en quatre. Ajoutez-les au tagine ainsi que les raisins, le miel et les feuilles de coriandre hachées. Salez et poivrez.

Poursuivez la cuisson 20 mn en mélangeant pour obtenir une sauce onctueuse.