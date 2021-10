Pour 6 personnes

Préparation : 10 mn, cuisson 35 mn



1 rouleau de pâtre brisée

1 kg de tiges de rhubarbe

150 g de sucre en poudre

125 g de spéculoos (17 gâteaux)

30 g de beurre

2 c. à soupe de cassonade

20 cl de crème fraîche épaisse



Eplucher soigneusement les tiges de rhubarbe et les couper en tout petits tronçons.

Les mettre dans une casserole avec le sucre en poudre et faire cuire pendant 10 mn sur feu vif et à couvert pendant les 5 premières minutes.

Laisser refroidir et bien écraser à la fourchette pour défaire en compote. Egoutter. Préchauffer le four (th. 6 - 180°C).

Foncer un moule à tarte avec la pâte brisée accompagnée de son papier sulfurisé et piquer le fond avec les dents d’une fourchette.

Emietter grossièrement les spéculoos et en recouvrir le fond de tarte.

Verser la compote par-dessus en lissant la surface, parsemer de petites noisettes de beurre et saupoudrer de cassonade. Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire pendant 35 minutes à 180°. Au sortir du four, démouler avec précaution sur un plat de service.

Servir tiède, avec de la crème fraîche épaisse servie à part.