Un tigre repéré dans les rues du Mans!

Tendance Ouest a écrit :

Manche : parlez normand autour d'un café à Cherbourg

Êtes-vous incollable sur les expressions normandes ? Après le lancement du premier café normand à Cherbourg (Manche) le 12 septembre 2019, une deuxième soirée est prévue ce jeudi 10 octobre 2019, au Comptoir des Halles de Cherbourg, à 18h. Organisés par la Fédération des associations pour la langue normande (FALE) et la Région, ces cafés s'adressent à un public initié, mais aussi aux curieux qui aimeraient apprendre quelques mots et découvrir la culture régionale. Car le but est bien de sauvegarder la langue normande en réduisant au minimum l'usage du français, et ce, dans un esprit convivial autour d'un verre. Le prochain rendez-vous est prévu le 14 novembre 2019 à Cherbourg, à 18h toujours au Comptoir des Halles.

17h29