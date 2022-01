Caen. Tsonga et Gasquet, têtes d'affiche de l'Open de tennis

Alors que les phases qualificatives vont débuter mardi 15 octobre 2019, la treizième édition de l'Open de Caen (Calvados) a déjà tapé fort pour sa programmation au Zénith de Caen.

Si le cas de Gaël Monfils, onzième joueur mondial, a été évoqué et même tenté par le comité de direction du tournoi en vain, la fête se promet toutefois d'être sacrément belle du 8 au 11 décembre prochain, puisque le Zénith de Caen aura le plaisir d'accueillir deux têtes d'affiche françaises : Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, tous les deux déjà venus par le passé.

Tsonga, vainqueur en 2015 et 2016

Vainqueur du tournoi en 2012 et 2014, Richard Gasquet avait dû être remplacé en 2017, pour cause de blessure. Jo-Wilfried Tsonga, quant à lui, avait remporté la neuvième et la dixième édition, il y a trois et quatre ans. Les jeunes français Pierre-Hugues Herbert, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 et Grégoire Barrère, sorti en quart de finale contre Medvedev, le finaliste l'an dernier, seront, eux aussi, sur le plateau.

Chez les femmes, le retour de la finaliste de l'édition précédente, Aliaksandra Sasnovich, sera lui aussi très apprécié. Reste à savoir qui parviendra à détrôner Gilles Simon et Elina Svitolina, vainqueurs de l'édition 2018 ?

A LIRE AUSSI.

Open de Caen: Josselin Ouanna remet ça et s'offre Benoît Paire

Mathieu, Bautista Agut, Paire et Gasquet à l'Open de Caen

Paris-Bercy: Murray a le N.1 dans le viseur

Tennis: les Français Mannarino, Gasquet et Monfils au 2e tour du tournoi de Montréal

Open de tennis Caen: Tsonga en finale contre Bautista-Agut