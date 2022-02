Handball : un recrutement à l'accent tunisien à Colombelles

L'entraîneur du CL Colombelles s'appuiera sur un effectif stable marqué par seulement deux départs majeurs, celui d'Audi Pereira, prévu de longue date, et celui moins anticipé de Rachel Renard. Après un an au CLCH, cette dernière a décidé de repartir à Lisieux. "Elle ne tient pas ses engagements, déplore Philippe Breysacher. C'est dommage parce qu'elle était en passe de mettre à profit son intégration dans le groupe." Claire Adeline (Lisieux) et Nathalie Nokovitch (Granville) poursuivront également leur carrière sous d'autres cieux, par choix autant que par contrainte. Dans le sens inverse, le club a enregistré les arrivées des Tunisiennes Sihem Aouini et Souhan Nagazi.

Une troisième recrue attendue

La première, âgée de 30 ans, constitue une belle pioche pour le club bas-normand. Régulièrement appelée en sélection nationale depuis l'âge de 18 ans, elle évoluait depuis cinq ans en Espagne. "Elle peut jouer arrière ou pivot, détaille Philippe Breysacher. Elle a passé une semaine d'entraînement avec nous et avril et a fait très bonne impression. C'est une excellente recrue." L'intéressée apportera son grand gabarit (1,85 m) dans une équipe en manque de taille.

Sa compatriote Souhan Nagazi (1,80 m) connaîtra pour sa part sa première expérience hors de Tunisie. A 21 ans, elle vient de remporter le championnat tunisien avec l'Etoile du Sahel. "Lyon (D2) a fait le forcing pour la récupérer après sa très bonne performance en finale. Heureusement pour nous, elle s'était engagée assez vite. Elle jouera arrière droite." Colombelles attend une dernière recrue sur la base arrière pour boucler son effectif. Il pourrait s'agir d'une jeune d'Arvor 29, rétrogradé administrativement de D1.

"On a quelques contacts mais elles sont dans l'attente, donc nous aussi", expose Philippe Breysacher. Par ailleurs, ce dernier a décidé d'intégrer trois jeunes joueuses dans le groupe N1 : Margaux Richard (1995) d'une part, Anne-Marie Quirin (1997) et Léa Aubertot (1996), qui continueront de s'entraîner au Pôle du Havre, d'autre part.