Football : Quevilly Rouen Métropole débloque enfin son compteur !

Le match.

Elle était attendue, elle est enfin là la victoire de QRM ! Et avec la manière, les joueurs de Manu Da Costa auront maitrisé l'ensemble de la rencontre avec un premier but inscrit à la suite d'un corner repris de la tête par le défenseur Lucas Toussaint, puis un break réalisé par Gaëtan Laura après un contre très bine mené juste avant la mi-temps (2-0). C'est à l'entrée du dernier quart d'heure de jeu que Moussa Guel venait conclure une belle soirée et les trois premiers points de la victoire.

Elle était attendue, elle est enfin là... La première victoire de la saison des ❤💛. Merci bien !



⚽ Lucas Toussaint

⚽ Gaëtan Laura

⚽ Moussa Guel #NationalFFF #QRMLPF43 pic.twitter.com/nCpK8x9KC6 — Quevilly Rouen M. (@QRM) October 4, 2019

Les Rouges et Jaunes quittent donc la dernière place du classement avant de faire une première parenthèse pour la Coupe de France. Ils feront un court déplacement chez le FC Rouen Sapins le week-end prochain.