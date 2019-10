Football (Ligue 2) : Caen prend un point pour sa première sous l'ère Pascal Dupraz

Le match.

Dans un stade d'Ornano à moitié garni, c'est un Stade Malherbe de Caen appliqué qui tente de prendre le contrôle de leur match de " renaissance " après le changement d'entraîneur et la nomination de Pascal Dupraz. Si l'envie est bien présente dans les duels et le sérieux également à l'ordre du jour dans les développement, ce sont toutefois les Castelroussins qui se créent les plus belle situations du premier acte par Grange qui expédie deux coups france au raz des bois de Riou pendant que Chouaref manque une énorme occasion de scorer, seul devant le gardien normand. Chez les Normands, Deminguet, Oniangue et le remuant Zady-Sery tentent leur cgance. En vain. A la pause, d'Ornano veut croire en une soirée de succès et raccompagne ses protégés par des encouragements.

Trop vite rejoints...

Le début de seconde période confirme les impressions avec des Normands qui montrent de l'envie mais ne trouvent jamais les bons enchaînements sur le plan offensif, faute de précision. Du moins jusqu'à la 60e minute où sur un centre de Armougom, c'est Oniangue qui bat Pillot d'une tête rageuse. Caen est libéré et Zady-Sery est tout proche du break sur un tir enveloppé (63e). Libéré puis refroidit, quasiment dans la foulée quand sur un contre, Grange égalise (68e). Solidaire, Caen le demeure mais le coup sur la tête est réel. Pillot n'est plus mis en réel danger et la défense visiteuse se regroupe pour faire face. Le derniers instants voient les Malherbistes tout tenter pour arracher la victoire. Tchokounté hérite du dernier ballon de but mais son tir en pivot est repoussé par Pillot (90e+1). Pas suffisant pour faire basculer les débats mais suffisant en revanche, pour entendre des applaudissements au coup de sifflet final. Le travail est devant pour Dupraz.

Les buts.

60e : Déboulé de Repas qui trouve Armougom sur le flanc droit de l'attaque. Le gauche revient sur son pied favori et adresse un centre plongeant sur lequel Oniangue jaillit en coeur de surface de réparation pour placer un coup de tête gagnant.

Caen : 1- Châteauroux : 0

68e : Ghezali lance Goncalves qui centre en retrait pour Grange dont le plat du pied impeccable touche le poteau droit de Riou avant de franchir la ligne.

Caen : 1- Châteauroux : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M.Wattellier , Spectateurs : 8500, avertissement : Caen : Vandermersch (46e)

CAEN : Riou (cap), Yago, Rivierez, Weber, Armougom, Vandermersch, Oniangue, Deminguet, Repas (Avounou 63e), Jeannot (Tchokounté 75e), Zady-Sery (Isako 85e), entr : Pascal Dupraz

CHATEAUROUX : Pillot, M'Bone, Condé, Raineau (Ghezali 63e), Operi, Aladhur, Mulumba, Sangante, Gonçalves (Jung 82e), Grange, Chouaref (Hassan 86e), entr : Nicolas Usai

BUTS : Caen : Oniangue (60e), Châteauroux : Grange (68e)

