Rouen. Football : un match de la peur pour Quevilly Rouen Métropole

La lanterne rouge contre l'avant-dernier. Voilà ce que prévoit le programme de cette dixième journée de National, le vendredi 4 octobre 2019. Battus par Bastia Borgo (3-2) lors de la dernière journée, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) abordent donc un match crucial face à l'équipe du Puy, au stade Robert Diochon.

QRM doit enfin décoller

Bons derniers du classement, les Rouges et Jaunes ont l'occasion de quitter cette dernière place en cas de victoire face à leur adversaire du jour, qui se trouve juste devant au classement, avec deux points de plus. Et si le promu auvergnat concède beaucoup de buts (16), il sait aussi marquer en retour, avec la quatrième meilleure attaque du championnat. Contre les Corses de Bastia Borgo, leur seule victoire de la saison, ils avaient montré leur potentiel offensif (6-2).

Depuis cette importante victoire, les joueurs du Puy restent sur quatre défaites consécutives, dont la dernière en date contre Lyon-Duchère (2-1), avant de rencontrer les joueurs de Manu Da Costa qui cherchent, eux, leurs premiers points à domicile.