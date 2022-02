Ils témoignent des techniques de la reconstruction de l’après-guerre et d’une vision novatrice liée à l’organisation de l’espace et de l’implantation de la vie universitaire de la ville. Sont concernés l’ancienne bibliothèque des sciences, les façades et les toitures des bâtiments principaux, le portique central avec sa galerie vitrée, la grande cour d’honneur, l’esplanade avec la sculpture du Phénix et quelques intérieurs.