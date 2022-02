Le phénomène Adele se poursuit aux Etats-Unis et en Angleterre

Aux Etats-Unis, Adele est l'unique artiste à dépasser le million d'albums écoulés, entre janvier et juin derniers. Avec 3,67 millions de ventes supplémentaires, portant le total à 9,5 millions, 21 peut se vanter d'avoir fait mieux que les nouveautés de Lionel Ritchie ou Madonna.

Le premier décroche la deuxième position, avec seulement 912.000 ventes de Tuskegee. Et malgré une sortie très médiatisée, MDNA de Madonna ne se hisse qu'en 13e place (484.000 ventes) supplantée même par 19, le premier album d'Adele, disponible depuis quatre ans.

En Angleterre, 21 est devenu le cinquième album le plus vendu de tout les temps, laissant derrière lui les mythiques Brothers in Arms de Dire Straits et The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Depuis janvier 2012, 596.000 opus supplémentaires se sont écoulés, soit un total de 4,36 millions.