Municipales 2020 : Olivier Toussaint confirme sa candidature à Alençon

Pharmacien du quartier de Perseigne à Alençon (Orne), Olivier Toussaint, non-encarté, a confirmé lundi soir 30 septembre 2019 qu'il était bien candidat aux élections municipales de 2020 à Alençon (orne), à la tête d'une liste apolitique et indépendante.

Le candidat explique "avoir été approché par quelques autres candidats, car il gêne un peu tout le monde. Mais sa liste prend forme". Sur 35 candidats nécessaires, une vingtaine a déjà été trouvée, "même si des gens ne veulent pas s'afficher", déplore la tête de liste, "où s'ils n'ont pas le temps". En revanche, pas de problème avec la parité réglementaire. Une mise au point que le candidat a effectuée en présence de deux colistiers de la liste "Alençon unit pour réussir", en profitant pour commencer à décliner quelques priorités de campagne.

Pour Tiphanie Legeay, 27 ans, maître-nageur à Alencéa, c'est le sport, avec un très gros projet : celui de la déconstruction de l'actuelle patinoire (derrière Anova) et son remplacement par une salle de sport modulable, capable d'accueillir 1 500 à 2 000 spectateurs (avec patinoire escamotable), par exemple pour la Nationale 1 de basket, mais aussi pour les compétitions départementales, régionales et nationales de hand, de badminton, ou bien pour les galas de boxe. Seul hic : ce projet n'est actuellement pas chiffré. La colistière explique vouloir faire d'Alençon une ville active et sportive, avec des journées dédiées, organisées dans les parcs de la ville, où des buts de foot et des tables de ping-pong seraient installés. C'est aussi la volonté de s'appuyer sur la redynamisation de la course Alençon-Médavy, pour en (re) faire une vitrine de la ville, alors que le nombre de participants a chuté.

Frédéric Lamperière, 45 ans, porte, lui, le projet "écologie durable" de la liste, avec la volonté de reverdir la ville qui est beaucoup trop minérale, en apportant une signature végétale à Alençon, par exemple sur les bords de la rivière Sarthe. C'est aussi le projet de planter un arbre pour chaque naissance, ou encore la possibilité d'un vélo pour chaque habitant, avec la multiplication des parkings et garages pour les bicyclettes, ainsi que le développement des axes cyclables.

La liste, qui vient d'ouvrir sa page Facebook @alenconunitpourreussir, va distiller mensuellement ses propositions sur quelques thèmes prioritaires : fiscalité, économie, santé, commerce en centre-ville, logement… Même si d'autres sont dans les starting-blocks, trois listes seulement ont pour l'instant officiellement déclaré leur candidature pour les élections municipales 2020 à Alençon : celle du maire sortant Emmanuel Darcissac, la liste soutenue par La France Insoumise, et celle d'Olivier Toussaint.

