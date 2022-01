Cherbourg-Octeville. Cotentin : le président de l'agglomération Jean-Louis Valentin se retire de la vie politique

Lundi 30 septembre 2019, à l'approche des échéances électorales à venir, Jean-Louis Valentin , président de l'agglomération du Cotentin (Manche), a annoncé qu'il comptait se retirer de la vie politique au terme de son mandat, en mars 2020, après douze années à la tête d'un exécutif intercommunal, d'abord dans la Communauté de Communes du Bocage Valognais, ensuite dans celle du Cœur du Cotentin, puis enfin dans celle du Grand Cotentin.

"J'ai laissé beaucoup d'énergie et de force dans la construction du Grand Cotentin, je suis d'ailleurs heureux qu'il fonctionne aujourd'hui de manière satisfaisante, même s'il reste encore des choses à construire et des réalisations à achever. Mais je pense aujourd'hui qu'il est temps pour moi de me consacrer à ma vie personnelle et de mener d'autres projets" a-t-il déclaré.

Jean-Louis Valentin travaille aujourd'hui dans un cabinet d'avocat pour y développer les relations avec le monde sportif. Il prévoit, "si tout va bien", de poursuivre sa carrière au Barreau de Paris.