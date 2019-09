Foire de Caen : une fréquentation en baisse

"Il est trop tôt pour faire un bilan statistique précis mais la tendance affiche une légère baisse du visitorat", a annoncé Paul Séchaud, directeur de Caen Événements, au sortir de l'édition 2019 de la Foire internationale de Caen (Calvados). Pendant dix jours, le Parc des expositions de Caen a vécu au rythme du cinéma, dont ont pu profiter petits et grands. Forcément moins enjoués par ce constat, les organisateurs de la foire de Caen restent positifs. Ils insistent sur des visites de qualité : "Cela s'est traduit par l'acte d'achat", se rassure le grand chef. "95 % des visiteurs (sur les 700 interrogés par jour) ont eu un retour satisfaisant sur l'exposition événement".

Impacté par la météo

Un bilan mitigé, que le directeur tente d'expliquer par une météo capricieuse, d'autant plus que 75 % des activités se déroulaient en extérieur. "On a dû annuler des séances de quidditch, de la zumba, du tango, mais aussi la projection du film d'Orelsan en plein air".

Ponctué par un large panel d'animations, le week-end d'inauguration a paradoxalement été compliqué. La concurrence avec d'autres événements dans la région n'a pas épargné la foire. "On a été impacté par les journées du patrimoine et le festival Cidre et Dragon. À nous de nous positionner intelligemment pour les prochaines éditions".

Satisfaits du village des sports et de l'enquête

La foire a atteint son pic de fréquentation samedi 28 septembre dernier. "Traditionnellement, le dernier week-end est le meilleur. Les gens reculent toujours l'échéance et se disent : c'est le dernier moment pour venir" !".

Parmi les motifs de satisfaction, Paul Séchaud retient surtout la réussite du village des sports, quand bien même il était délocalisé dans le Palais des Sports, situé juste à côté. L'enquête géante, grande nouveauté de cette année, a elle aussi été un "franc succès" aux dires du directeur. Quid de l'exposition événement ? "Même chose. La présence d'un plateau de l'humain a ajouté un ingrédient supplémentaire. L'exposition est devenue un spectacle. Les gens applaudissaient".

Vers un retour de l'exposition par pays ?

À peine terminée, la foire de Caen a déjà annoncé les dates de la prochaine édition. Elle aura lieu du 18 au 27 septembre 2020. Après Hollywood, le voyage dans l'espace, pourquoi ne pas faire un pas en arrière avec un thème par pays, comme en 2017 lorsque les visiteurs partaient à la découverte du Mékong ? "On n'est pas fermés à revenir à des expositions qui traitent de pays ou continents. On est en réflexion sur plusieurs thématiques".

A LIRE AUSSI.

La Foire de Caen : un bilan positif pour l'édition 2017

Plus de 400 exposants vous accueillent sur la foire internationale de Caen