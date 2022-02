Le Moto-Cross de Bellême c'est ce week-end !

Nombreux pilotes feront le déplacement au Circuit des Rois pour ce grand rendez-vous de moto-cross à Bellême.

Le programme du week-end



Samedi 14 juillet 2012:

- Entraînement et qualification du championnat de France 125 Junior (renseignement et inscription FFM)

- Championnat de Normandie 85 cc (renseignement et inscription ligue de Normandie)

- Trophé 65 cc (renseignement et inscription ligue de Normandie)

- Derbi entre le moto-club de Corbon et le moto-club de Bellême (renseignement et inscription Alain Gisselbrecht)

Dimanche 15 juillet 2012 :

- Championnat de France 125 Junior

- Championnat de quad Grand Ouest

- Side-car cross national

- Moto-cross National A (renseignement et inscription Jean-Yves Pingault)

Découvrez ci-dessous le circuit des Rois en caméra embarquée.

Ecoutez Joel Blot de l'association Moto Cross Bellême nous parler de cet événement.