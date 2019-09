Jacques Chirac : "Une force de la nature" pour René Garrec

Il était son aîné dans la vie. De deux ans. En politique, Jacques Chirac était plutôt un acolyte de René Garrec, président du Conseil régional de Basse-Normandie de 1986 à 2004. Ni trop loin, ni trop proche. Giscardien dans l'âme, celui qui a aussi été tour à tour député, conseiller général et régional puis sénateur, admirait l'ancien président de la République, un homme au charisme sans faille.

En 2016, il avait accepté d'en témoigner à Tendance Ouest.

"C'est une force de la nature. J'ai toujours été sidéré par son punch, sa tonicité et sa façon d'être tout simplement… Il vous prenait par l'épaule, vous tutoyait." Et dès lors première rencontre, à la fin des années 80, René Garrec n'a pas de doute sur l'homme. "Il avait déjà la stature d'un homme d'État."

"Je lui ai dit : commence au Mont Saint-Michel"

L'ancien élu, 85 ans dans quelques semaines, se souvient de deux de ses rencontres avec Jacques Chirac. La première lorsqu'Édouard Balladur était donné gagnant pour la présidentielle de 1995. "Il m'a invité à déjeuner. Seul. Et m'a demandé : toi, qu'est-ce que tu ferais ? Je lui ai dit d'appeler Valéry Giscard d'Estaing, de mettre de côté leurs différends, et de lui demander son appui." Giscard l'a soutenu. Chirac a été élu.

Candidat à sa propre succession en 2002, le chef de l'État s'interroge ensuite sur la façon de lancer sa campagne. Et consulte à nouveau René Garrec. "Je lui ai dit : commence au Mont Saint-Michel, c'est un haut lieu de l'esprit. Connu dans le monde entier." Et pour la seconde fois, Jacques Chirac écoute l'ancien président de région. Et donne le coup d'envoi de sa réélection au pied de la Merveille.

Mais au-delà des appuis et des signes, c'est pour l'ex président bas-normand la simplicité de Jacques Chirarc qui a été sa meilleure alliée. "Le monde agricole ne jurait que par lui", se souvient-il, notamment lors de différents salons de l'agriculture à Paris où les deux hommes se rencontraient parfois. "Les gens venaient l'embrasser, lui serrer la main." Une scène devenue rarissime pour un président de la république française.

A LIRE AUSSI.

Chirac, grand fauve et phénix de la droite française