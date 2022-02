Caen-Lyon : Seube voit rouge

Mais devant l'insistance du natif de Toulouse, et de ses propos déplacés, l'arbitre a sorti un carton rouge. Cette sanction pourrait s'avérer lourde de conséquences pour le groupe caennais qui sera certainement privé de son capitaine pour au moins un match de championnat courant janvier, voire plus, si la commission de discipline décide de le suspendre plus longtemps.

" Je ne suis guère optimiste car la commission de discipline de la Coupe de France est plus sévère que celle du championnat ", a expliqué le coach Bas-Normand, Franck Dumas, après le match.





