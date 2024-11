Football (Ligue 1). Le coach du HAC Didier Digard privé de match face au FC Nantes

Ils avaient tous les deux été exclus par Hakim Ben El Hadj, arbitre du match entre Le Havre et Reims, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, dimanche 10 novembre. Didier Digard, entraîneur, et Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens, avaient dû rentrer au vestiaire, après avoir vivement contesté le deuxième but des Rémois, entaché par une faute (non sifflée) sur le Havrais Christopher Opéri, au début de l'action.

Après cet épisode, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, réunie mercredi 13 novembre, a prononcé des sanctions envers le staff havrais.

Didier Digard écope d'un match de suspension et d'un match avec sursis. Pour Nicolas Douchez, la sanction est plus lourde : un match ferme et deux matchs avec sursis. Les deux hommes auront donc interdiction de paraître notamment sur le banc de touche lors du prochain match de championnat, sur la pelouse du FC Nantes, dimanche 24 novembre.

Abdoulaye Touré sanctionné aussi

Un troisième homme sera absent, mais sur le terrain. Averti pour la troisième fois en 10 rencontres, Abdoulaye Touré est sanctionné par un match de suspension ferme. Un coup dur pour les Havrais, qui seront privés de leur capitaine par intérim, l'ancien Nantais portant le brassard en l'absence d'Arouna Sangante, blessé.

Par ailleurs, un spectateur havrais s'est vu sanctionné pour s'être introduit sur le terrain lors du match face à l'Olympique lyonnais lors de la 8e journée de championnat. Il écope de deux matchs de suspension ferme.

