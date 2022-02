La 5e étape du Tour de France minute par minute

Au menu du jour, une étape de 196,5 km sans aucune difficulté. Une étape taillée pour les sprinters.

17h30 : André Greipel remporte cette 5e étape au sprint devant Matthew Goss et Juan Jose Haedo. Samuel Dumoulin, 1er Français est 4e. Mark Cavendish finit 5e.

17h29 : fin de l'échappée

17h28 : Jan Ghyselinck s'échappe seule à 1km de l'arrivée. Mais il es rattrappé.

17h26 : CHUTE ! En tête du peloton Farrar tombe et entraîne Sagan dans sa chute. Farrar semble bien blessé

17h24 : 25" d'avance à moins de 4 km de l'arrivée, à l'entrée de Saint-Quentin

17h22 : Crevaison de Baden Cook qui s'emploir pour revenir dans le peloton et remonter vers la tête pour son emmener Goss pour un éventuel sprint.

17h19 : les casques jaunes de Sky, les maillots rouge de la BMC et les maillots rosés de la Lampre en tête du peloton.

17h17 : le groupe de 4 passe sous la flamme des 10 km avec 44" d'avance

17h13 : l'écart passe sous la minute à 13 km d'écart

17h06 : Les fuyards viennent d'entrer dans le département de l'Aisne. Ils donnent tout à 18 km de l'arrivée. Ils ont 1'08 d'avance

17h05 : Les Sky et les Lotto en tête du peloton. On prépare le duel Greipel-Cavendish

16h58 : 25 km, 1'13 d'avance. Ce sont les gros bras qui vont en découdre à Saint-Quentin.

16h50 : comme tous les jours, les échappés n'iront surement pas au bout de leur aventure. A 30 km, l'écart est passé sous les deux minutes.

16h44 : les hommes de tête entrent dans Neslé à moins de 40 km de l'arrivée. Ils ont 2'18 d'avance sur le peloton

16h31 : les Radioshack et les Orica-GreenEdge se relaient en tête du peloton pour mené le train et maintenir le groupe de 4 entre 2'15 et 2'30.

16h24 : les 4 coureurs de devant semblent bien s'entendre. Tous les coureurs assurent leur relais. Mais leur avance fond inéxorablement.

16h18 : à 55 km de l'arrivée, les fuyards non plus que 2'22 d'avance.

16h11 : Crevaison sans conséquence pour Petacchi. Rapidement dépanné, il rejoint vite le peloton

16h04 : la course est très calme apour le moment. Le peloton maintien les échappés à 3'15. Et les échappés en garde sous la pédale pour la fin d'étape.

15h53 : les échappés entrent dans le département de la Somme

15h49 : SPRINT : le classement au point après le sprint intermédiaire. 1. Sagan : 155 pts 2. Goss : 102 pts 3. Cavendish : 97 pts

15h46 : SPRINT : le calssement au sprint intermédiaire. 1. Ladagnous 2. Urtasun 3. Simon 4. Ghyselinck 5. Cavendish 6. Goss 7. Renshaw 7. Sagan

15h44 : quelques gouttes de pluie font leur apparition après une pause pipi dans le peloton qui repart tranquillement. Les échappées ont du cup repris un peu d'avance à 3'31.

15h40 : SPRINT. Mark Cavendish remporte le sprint du peloton et empoche 11 points

15h38 : SPRINT. C'et le Français Ladagnous qui passe en 1er et empoche les 20 points.

15h32 : à 5 km du sprint intermédiaire les 4 hommes de tête n'ont plus que 2'53 d'avance

15h08 : les échappées n'ont plus que 4'33 d'avance à moins de 20 km du sprint intermédiaire

14h51 : les équipes de sprinter ne semblent pas vouloir donner trop d'espoir aux échappées aujourd'hui. Hier les 3 hommes de tête avaient eu jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. Aujourd'hui, l'avance se maintient autour des 5'.

14h45 : les conditions météo sont idéales pour le moment sur cette étape. Soleil et un peu de vent.

14h35 : Les quatre fuyard ont déjà parcouru 70 km. Ils ont 5'22 d'avance sur le peloton

14h27 : le peloton maintient les hommes de tête à environ 5'10. Cancellara reste virtuellement maillot jaune. Le mieux classé dans cette échappée est Mathieu Ladagnous avec 8'06 de retard sur le Suisse au général.

14h19 : Un coureur belge est décédé à Honfleur en marge du Tour de France. Plus de précisions ici.

14h15 : découvrez nos photos du départ fictif de ce midi dans les rues de Rouen (cliquez ici)

13h59 : un seul challenge aujourd'hui, celui du maillot vert avec un sprint intermédiaire au km 109 à Breteuil

13h54 : Morkov est tranquille aujourd'hui. Aucun point n'est à distribué pour le maillot à pois, il va pouvoir rester bien au chaud dans le peloton

13h45 : quatre hommes sont en tête de la course. Il s'agit de Julien Simon (Saur), Mathieu Ladagnous (FDJ), Pablo Urtasun (Euskaltel) et Jan Ghyselinck (Cofidis). Ils comptent 5'30 d'avance sur le peloton.