L'aviron caennais compte sur ses cadets et juniors

Comme imaginé, les performances des cinq bateaux engagés se sont révélées plutôt moyennes. Le seul équipage minimes, un quatre de couple avec barreur, a terminé dernier de la compétition. Le jeune âge de ses membres laisse néanmoins présager des jours meilleurs.

Les deux séniors engagés en skiff (individuel) n'ont pas connu beaucoup plus de réussite. Thomas Lory n'a pas réussi à se qualifier en série après avoir pris la 37e place du contre-la-montre (seuls les 36 premiers étaient sélectionnés) tandis que Caroline Colin n'a pas passé le cap des repêchages.

En revanche, les quatre de couple féminin et masculin ont été plutôt convaincants. Les Caennaises ont pris la huitième place du championnat de France séniors tandis que leurs camarades ont créé la surprise en intégrant le finale. Sixièmes, ils ont cependant bouclé les mille mètres de course à sept secondes du podium.

Caen se tourne désormais vers des championnats de France cadets et juniors extrêmement prometteurs, du 6 au 8 juillet à Vichy. "On y va avec plus d'ambition, confirme l'entraîneur bas-normand Matthieu Chapron. Après une année de transition, ça devrait bien se passer." Les chances de médaille sont conséquentes pour trois à quatre bateaux, dont les quatre de couple juniors féminin et masculins.